В Мурманской области завершилась сессия технопарка «Кванториум»

Первая очная сессия заполярного мобильного технопарка «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование» завершилась в поселке Корзуново, 20 сентября сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
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