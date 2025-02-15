Петербургские депутаты предложили законопроект, который лишит такси возможности взимать лишнюю плату с семей

Регионам также предоставят право субсидировать тарифы для многодетных семей Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь рассказала о новом законопроекте, который направлен на устранение дискриминации семей с детьми при использовании такси.
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