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Петербургский дневник

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Петербургские депутаты предложили законопроект, который лишит такси возможности взимать лишнюю плату с семей

Петербургские депутаты предложили законопроект, который лишит такси возможности взимать лишнюю плату с семей

Регионам также предоставят право субсидировать тарифы для многодетных семей Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь рассказала о новом законопроекте, который направлен на устранение дискриминации семей с детьми при использовании такси.

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