Кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Европе не осталось политиков, которые могли бы вести диалог о мире на Украине с крупными политическими игроками, а приблизить урегулирование могли бы Китай, США и Евросоюз, если перестанет копировать американскую политику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.