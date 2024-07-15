Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС

Кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Европе не осталось политиков, которые могли бы вести диалог о мире на Украине с крупными политическими игроками, а приблизить урегулирование могли бы Китай, США и Евросоюз, если перестанет копировать американскую политику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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