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Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов Украине

Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов Украине

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что власти США не могут позволить себе дополнительно тратить миллиарды долларов на нужды Украины, когда в самой стране имеется множество нерешенных проблем, передает РИА НовостиТАСС.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хоть до кого то там, похоже, стало доходить, что выбранный ими же путь имеет статус: &quot;тупиковый&quot;.))) Особо &quot;одаренные&quot; там продолжают до сих пор тупить, показывая так всем интеллект свой бестолковый...)))
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