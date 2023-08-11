Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов Украине
Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что власти США не могут позволить себе дополнительно тратить миллиарды долларов на нужды Украины, когда в самой стране имеется множество нерешенных проблем, передает РИА НовостиТАСС.
Комментарии
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Хоть до кого то там, похоже, стало доходить, что выбранный ими же путь имеет статус: "тупиковый".)))
Особо "одаренные" там продолжают до сих пор тупить, показывая так всем интеллект свой бестолковый...)))
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