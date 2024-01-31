Молитвенное правило: что в нём главное...

Полноценную духовную жизнь христианина невозможно представить без ежедневного молитвенного правила. А каким оно должно быть? Насколько длинным или кратким и из каких молитв состоять? Как сделать так, чтобы ежедневная молитва не стала формальной? На что обратить особое внимание, каких ошибок избегать? И что в молитвенном правиле самое главное? Правило для человека, но не наоборот.