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Молитвенное правило: что в нём главное...

Молитвенное правило: что в нём главное...

Полноценную духовную жизнь христианина невозможно представить без ежедневного молитвенного правила. А каким оно должно быть? Насколько длинным или кратким и из каких молитв состоять? Как сделать так, чтобы ежедневная молитва не стала формальной? На что обратить особое внимание, каких ошибок избегать? И что в молитвенном правиле самое главное? Правило для человека, но не наоборот.

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