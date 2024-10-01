Утверждены победители ежегодного конкурса школьных музеев в 2024 году«Основная цель нашего конкурса – возрастание интереса обучающихся к краеведению и музееведению, а также повышение роли музеев образовательных организаций в рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения постепенно воплощается в жи.