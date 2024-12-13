Exxon рассчитывает увеличить добычу нефти на 18% к 2030 году Компания уже запланировала около 30 млрд долларов на инвестиции в расширение добычи.
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Exxon рассчитывает увеличить добычу нефти на 18% к 2030 году Компания уже запланировала около 30 млрд долларов на инвестиции в расширение добычи.
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