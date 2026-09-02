Появились фото защитных чехлов и новые детали о Samsung Galaxy S27

Судя по изображениям, базовые Galaxy S27 и S27 сохраняют традиционную вертикальную компоновку камер, в то время как модели Pro и Ultra получат совершенно иной блок камер с крупной горизонтальной площадкой, напоминающей оформление камер последних моделей iPhone Pro.
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