В Новосибирске прокуратура обязала чиновников минздрава купить в реанимацию матрац

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске прокуратура обязала министерство здравоохранения купить в отделение реанимации термостабилизирующий матрац, кровать-весы, а в терапевтическом отделение – электрокардиограф.
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