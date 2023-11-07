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ФедералПресс

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В Новосибирске прокуратура обязала чиновников минздрава купить в реанимацию матрац

В Новосибирске прокуратура обязала чиновников минздрава купить в реанимацию матрац

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября, ФедералПресс. В Новосибирске прокуратура обязала министерство здравоохранения купить в отделение реанимации термостабилизирующий матрац, кровать-весы, а в терапевтическом отделение – электрокардиограф.

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