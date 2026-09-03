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NewsOne

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Киев готовит общество к мобилизации женщин – эксперт

Киев готовит общество к мобилизации женщин – эксперт

Журналист МИА «Россия сегодня» Руслан Мармазов в программе «Мнение» на News Front , что украинское правительство разговорами о мобилизации женщин готовит общественное мнение к возможной реализации данной инициативы.

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