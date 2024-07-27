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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юсков об участии Снуп Догга в эстафете олимпийского огня: «Даже слово абсурд не очень подходит. Выйдите на улицу в любой стране и спросите: «Что он несет в массы?»

26 июля американский рэпер пронес олимпийский факел в пригороде Парижа Сен-Дени. В тот же день трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Юсков эмоционально отреагировал на это: «Это ###### товарищи.

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