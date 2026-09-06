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proavto21

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Как гибридный автомобиль превращает 1,5 литра в 800 сил: разбор энергетической архитектуры

Как гибридный автомобиль превращает 1,5 литра в 800 сил: разбор энергетической архитектуры

Когда я впервые увидел в характеристиках очередного китайского кроссовера двигатель объёмом полтора литра и мощность под шестьсот лошадиных сил, первой мыслью было что-то про опечатку или маркетинговую уловку.

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