Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Кевин Дюрэнт – о допуске Кайри к домашним матчам: «Рад, что все это осталось позади»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт порадовался смягчению нью-йоркских предписаний по COVID-19, в результате чего разыгрывающий Кайри Ирвинг на этой неделе впервые в сезоне получил разрешение на участие в домашних матчах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх