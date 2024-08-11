Филипп II. Как сделать Македонию великой

Памятник Филиппу II в Салониках В предыдущих статьях мы говорили о Македонском царстве, о молодости Филиппа II, отца Александра Великого, о том, как он стал царём, о его первых успехах, а также о его жёнах.
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