Туризм в Крыму

Председатель крымского правительства уверен – развитие туризма выходит в регионе на новый уровень. Юрий Гоцанюк рассказал: «Ведется реестр туристских ресурсов, в который уже включены 194 объекта экскурсионного показа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии