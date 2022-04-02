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Генеральный директор «Росатома» о возможности перехода к взаиморасчетам в рублях по международным контрактам

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев не видит особых проблем в переходе к взаиморасчетам в рублях с зарубежными заказчиками по международным контрактам.

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