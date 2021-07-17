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Почему у граждан, сдающих жилье в аренду, могут возникнуть проблемы с ФНС, даже если они платят налоги

Почему у граждан, сдающих жилье в аренду, могут возникнуть проблемы с ФНС, даже если они платят налоги

Почему у граждан, сдающих жилье в аренду, могут возникнуть проблемы с ФНС, даже если они платят налоги Ирина ИгнатенкоВ ряде случаев арендодатели, сдающие жилье внаем и исправно оплачивающие налоги, могут попасть в число налоговых должников.

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