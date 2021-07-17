Почему у граждан, сдающих жилье в аренду, могут возникнуть проблемы с ФНС, даже если они платят налоги Ирина ИгнатенкоВ ряде случаев арендодатели, сдающие жилье внаем и исправно оплачивающие налоги, могут попасть в число налоговых должников.