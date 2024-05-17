Нормативы бега на 30 метров в таблицах

Норматив бега на 30 метров — один из многих требований, сдача которых предусматривается в большом количестве видов спорта, начиная с легкой атлетики и футбола, а заканчивая плаванием и сдачей нормативов ГТО.
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