Наряду с дронами ВСУ, российские силы ПВО сегодня перехватили воздушный шар Прошедшей ночью территорию РФ пытались атаковать украинские беспилотники самолетного типа.
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Наряду с дронами ВСУ, российские силы ПВО сегодня перехватили воздушный шар Прошедшей ночью территорию РФ пытались атаковать украинские беспилотники самолетного типа.
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