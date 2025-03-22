Вооруженное нападение совершено на генконсульство Ирака в Стамбуле

Генконсульство Ирака подверглось нападению в Стамбуле. О происшествии пишет газета Cumhuriyet. «Сообщается, что на генеральное консульство Республики Ирак в районе Шишли в Стамбуле было совершено нападение с применением длинноствольного оружия», - передает издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии