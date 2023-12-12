Открытие высшего мужского разряда «Бань Алексеева» состоялось в Подольске

В Подольске открылся высший мужской разряд в банно-оздоровительном комплексе «Бани Алексеева». Его площадь составляет более тысячи квадратных метров, сообщил зампред правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов «Пять лет шли ремонтные работы.