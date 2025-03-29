Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Президент Бразилии «едва не выгнал» спецспосланника Зеленского

Президент Бразилии «едва не выгнал» спецспосланника Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался обсуждать конфликт на Украине с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, который прибыл к нему с визитом по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

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