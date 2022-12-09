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Телескоп размером с Землю

Телескоп размером с Землю

Пока обычное человечество занимается своими важными муравьиными делами: кто-то воюет, кто-то любит, кто-то совмещает приятное с полезным, бесполезный балласт общества потребления - фундаментальные ученые вновь тратят деньги налогоплательщиков.

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