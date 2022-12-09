Телескоп размером с Землю

Пока обычное человечество занимается своими важными муравьиными делами: кто-то воюет, кто-то любит, кто-то совмещает приятное с полезным, бесполезный балласт общества потребления - фундаментальные ученые вновь тратят деньги налогоплательщиков.
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии