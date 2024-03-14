Захарова назвала слова Борреля о Папе Римском пощечиной Святому престолу

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель своим заявлением, что Папа Римский Франциск «зашел не в тот сад», дал пощечину всему Святому престолу, считает представитель МИД России Мария Захарова.
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