Парламент принял Градостроительный кодекс

Парламент проголосовал во втором чтении за принятие Градостроительного кодекса. ДОКУМЕНТ устанавливает единую правовую базу, которая будет регулировать отношения в сфере землеустройства и градостроительства, разрешения и выполнения строительных работ, обеспечения качества конструкций, материалов и изделий для строительства, эксплуатации сооружений, а также последовательного применения правовых .
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