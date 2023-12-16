Парламент принял Градостроительный кодекс

Парламент проголосовал во втором чтении за принятие Градостроительного кодекса. ДОКУМЕНТ устанавливает единую правовую базу, которая будет регулировать отношения в сфере землеустройства и градостроительства, разрешения и выполнения строительных работ, обеспечения качества конструкций, материалов и изделий для строительства, эксплуатации сооружений, а также последовательного применения правовых .