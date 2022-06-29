Мировое обозрение

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Борис Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, «если бы был женщиной»

Борис Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, «если бы был женщиной»

Президент Российской Федерации Владимир Путин Глава РФ ответил, что Маргарет Тэтчер в свое время начала Президент России Владимир Путин ответил на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «женщине, которая не начала бы войну».

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