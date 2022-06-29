Борис Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, «если бы был женщиной»

Президент Российской Федерации Владимир Путин Глава РФ ответил, что Маргарет Тэтчер в свое время начала Президент России Владимир Путин ответил на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «женщине, которая не начала бы войну».