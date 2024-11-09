Жуткие предсказания Яцковского: что ждет Америку при Трампе Татьяна СергееваПредсказания ясновидящего Кшиштофа Яцковского, популярного в Польше экстрасенса звучат пугающе, когда речь заходит о будущем Дональда Трампа и всего мира.
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