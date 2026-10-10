БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Саммит СНГ: форум единомышленников или протокольное мероприятие?

Саммит СНГ: форум единомышленников или протокольное мероприятие?

Борис Шмелёв: Русский язык может вдохнуть в Содружество новую жизнь Ирина Мишина На фото: саммит глав государств СНГ в Туркменистане (Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС) Материал комментируют: Борис Шмелев 9 сентября в Туркменистане открылся саммит Совета глав государств СНГ.

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