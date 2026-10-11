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Регионы России

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«Локомотив» Калининграда одержал победу над «Ленинградкой» в женской волейбольной Суперлиге

«Локомотив» Калининграда одержал победу над «Ленинградкой» в женской волейбольной Суперлиге

Матч начался с победы «Ленинградки» в первой партии — 28:26. Однако во втором сете калининградские спортсменки сравняли счёт, выиграв с результатом 25:23.

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