В России увеличили размер грантов для студентов c выдающимися способностями

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир ПутинСоответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир ПутинСогласно указу главы государства, с нового учебного года размер гранта для студентов, проявивших выдающиеся способности и имеющих творческие достижения по приоритетам научно-технологического развития страны, увеличится вдвое — до 40 тысяч рублей ежемесячно.