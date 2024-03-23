«Россия всегда была в числе передовых стран в генетике»

Российские ученые делают серьезные успехи в генетике, иммунохимии и других сферах биомедицины. В частности, создают уникальные методики борьбы с болезнью Альцгеймера, новые противоопухолевые препараты и системы доставки лекарств.
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