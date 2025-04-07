«Жена спасла мужа от ТЦК с помощью ружья». Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в превращении Украины в террористическое государство

Сумевший укрыться за границей от преследований киевского режима депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский строит террористическое государство, в котором людей хватают и избивают на улицах под предлогом мобилизации.
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