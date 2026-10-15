“When House Speaker Mike Johnson decided in September to send lawmakers home early to their districts ahead of the midterm elections, House Judiciary Chair Jim Jordan quietly made clear that he would have handled the situation differently, according to a source close to Jordan,” CNN reports.
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