Власти США предупредили Китай, что планируют усугубить санкции в сфере обор...

Власти США предупредили Китай, что планируют усугубить санкции в сфере оборудования для производства чиповОколо года назад американские власти ввели новые ограничения на поставку определённых видов оборудования для выпуска чипов в Китай, а также запретили поставку ускорителей вычислений с определённым уровнем быстродействия.