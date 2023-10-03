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Власти США предупредили Китай, что планируют усугубить санкции в сфере обор...

Власти США предупредили Китай, что планируют усугубить санкции в сфере обор...

Власти США предупредили Китай, что планируют усугубить санкции в сфере оборудования для производства чиповОколо года назад американские власти ввели новые ограничения на поставку определённых видов оборудования для выпуска чипов в Китай, а также запретили поставку ускорителей вычислений с определённым уровнем быстродействия.

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