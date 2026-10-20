Тегеран, отражая агрессию США, реализует уже Восьмой пятилетний план Валентин Катасонов Фото: Егор Алеев/ТАСС Я регулярно пишу на тему экономической мобилизации, которая жизненно необходима России в условиях ее противостояния с коллективным Западом, но этой мобилизации, увы, до сих пор нет.
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