Председатель СК России поручил организовать проверку по факту грубого нарушения общественного порядка несовершеннолетними в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщается, что подростки вступили в конфликт с кондуктором трамвая. Один из пассажиров заступился за сотрудника общественного транспорта, после чего подростки применили в отношении пассажира газовый баллончик и скрылись с места происшествия.
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