В Петербурге на избирательном участке отравились люди

Все они работают на выборах и заказывали готовые обеды. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга члены избирательных комиссий на участках № 9, 15, 18, 24, 36, 37 и других, а также полицейские и сотрудники Росгвардии, которые работают на выборах, отравились готовыми блюдами из доставки.