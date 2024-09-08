В Петербурге на избирательном участке отравились люди

Все они работают на выборах и заказывали готовые обеды. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга члены избирательных комиссий на участках № 9, 15, 18, 24, 36, 37 и других, а также полицейские и сотрудники Росгвардии, которые работают на выборах, отравились готовыми блюдами из доставки.
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