Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 10 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области.