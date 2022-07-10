Четыре хитрости обычного молотка, о которых знают только опытные строители, а многие продавцы даже не догадываются

Замечали ли вы, что один молоток в руке сидит настолько удобно, что будто бы является продолжением руки, а другим работать тяжело? К третьим и вовсе нужно прилагать дикое усилие, чтобы забить гвоздь, а другой попросту может развалиться в руках.