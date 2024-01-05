Названы способы привести себя в форму после новогодних праздников

После новогодних праздников организм человека привыкает есть много. Желудок растягивается, поэтому важно разумно ограничивать себя после долгих выходных дней, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
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