Бразилия намерена приобрести у Израиля барражирующие боеприпасы Hero-30 и Hero-120 с особой аэродинамикой

Бразилия ведет активные переговоры с израильской компанией Uvision о приобретении некоторых типов вооружений, включая и барражирующие боеприпасы Hero-30 и Hero-120, или как их еще называют дроны-«камикадзе».
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