Нас ожидают несколько недель новой информационной лихорадки, плавно переходящей в падучую. Помимо любопытного кубла теорий заговора и объективных военно-политических процессов вокруг бывшей УССР, появилась новая точка приложения интеллектуальных и манипулятивных упражнений.
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