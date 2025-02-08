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Увеит: учёные нашли новые гены, связанные с заболеванием

Ученые из Университета Оулу и Университетской больницы Оулу провели международное исследование, которое выявило шесть новых генетических областей, связанных с воспалением радужной оболочки глаза, известным как передний увеит.

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