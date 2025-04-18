Тишковец: в Москве на первые майские праздники ожидается дождь и +15 градусов

Новости внутренней и внешней политики в России

В первую неделю мая в Москве ожидается прохладная погода с дождями. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, дневная температура воздуха не будет подниматься выше +15 градусов, передает РИА Новости.