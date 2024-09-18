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Новости экономики России

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Засуха в России и Украине угрожает следующему урожаю пшеницы

Засуха в России и Украине угрожает следующему урожаю пшеницы, пишет Bloomberg. Участки земли на территории этих стран, которые в совокупности составляют более четверти всего экспорта пшеницы, слишком сухие, чтобы на них можно было сажать какие-либо культуры.

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