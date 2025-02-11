Обслуживающая Apple спутниковая группировка Globalstar прирастёт ещё 50 спутниками связиВ ноябре прошлого года провайдер спутниковой связи Globalstar объявил о получении от Apple инвестиций в размере $1,1 млрд на расширение спутниковой группировки, которая обслуживает владельцев iPhone в части обеспечения функции отправки экстренных текстовых сообщений.