Обслуживающая Apple спутниковая группировка Globalstar прирастёт ещё 50 спутниками связиВ ноябре прошлого года провайдер спутниковой связи Globalstar объявил о получении от Apple инвестиций в размере $1,1 млрд на расширение спутниковой группировки, которая обслуживает владельцев iPhone в части обеспечения функции отправки экстренных текстовых сообщений.
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