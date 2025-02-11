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Обслуживающая Apple спутниковая группировка Globalstar прирастёт ещё 50 спутниками ...

Обслуживающая Apple спутниковая группировка Globalstar прирастёт ещё 50 спутниками ...

Обслуживающая Apple спутниковая группировка Globalstar прирастёт ещё 50 спутниками связиВ ноябре прошлого года провайдер спутниковой связи Globalstar объявил о получении от Apple инвестиций в размере $1,1 млрд на расширение спутниковой группировки, которая обслуживает владельцев iPhone в части обеспечения функции отправки экстренных текстовых сообщений.

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