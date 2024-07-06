Не сотвори из себя кумира: кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»

Новый летний аниме-сезон озаряет продолжение «Звездное дитя» — экранизация манги Аки Акасаки («Госпожа Кагуя: В любви как на войне») и Мэнго Ёкояри («Тайные желания отверженных») от студии Doga Kobo («Моя девушка не только милая», «Рыбалка для школьниц после занятий»).