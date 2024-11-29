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Южная Корея на пять лет отложит техобслуживание Taurus из-за Украины

Южная Корея на пять лет отложит техническое обслуживание немецких ракет Taurus. Как сообщило 28 ноября агентство Yonhap, причина такого решения заключается в том, что необходимые запчасти поставляются на Украину.

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