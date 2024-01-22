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Аналитик республиканцев Деннехи: Трамп может получить 60% голосов в Нью-Гэмпшире

Аналитик республиканцев Деннехи: Трамп может получить 60% голосов в Нью-Гэмпшире

Выход губернатора Флориды Рона Десантиса из президентской гонки не оставляет шансов кандидату в президенты США Никки Хейли догнать экс-главу государства Дональда Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, Трамп может набрать 60% голосов на праймериз.

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