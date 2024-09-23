Посольство России в Ливане сохраняет контакт с согражданами

Находящиеся в зонах военного обострения на юге Ливана граждане России находятся в постоянном контакте с российским посольством, заявил посол России в Бейруте Александр Рудаков, 23 сентября сообщает РИА Новости.
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